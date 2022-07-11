«Прожить невозможно»: Миронов рассказал о предложении индексировать пенсии Депутат Миронов: повышать пенсию нужно ежеквартально на индекс роста цен за предыдущие три месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней нужно ежеквартально на индекс роста цен за предыдущие три месяца, сообщил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передают «Вести Подмосковья». Депутат подчеркнул, что именно пенсионеры наряду с другими малообеспеченными гражданами сильнее других страдают при повышении цен на товары первой необходимости.

Никаких дополнительных выплат и социальных пособий, в отличие даже от граждан с низкими зарплатами, от государства они не получают. Уже несколько десятилетий пенсионеры входят в число самых малообеспеченных жителей страны. Хорошо известно, что прожить на сегодняшнюю пенсию невозможно, и если пенсионерам не помогают родственники, то совсем беда, — сказал Миронов.

О том, что представители его партии внесут в Госдуму законопроекты о снижении возраста выхода на пенсию и об индексации пенсии работающим пенсионерам, стало известно 10 июля.

Ранее глава эсэров уже обращался с предложением вернуть возраст выхода на пенсию для женщин — 55 лет и для мужчин — 60 лет. Также в июле 2020 года в силу вступили инициированные «Справедливой Россией» поправки, по которым индексация пенсий должна проводиться не менее одного раза в год.