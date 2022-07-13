«Проявление здравомыслия»: Захарова о разъяснениях ЕК по Калининграду Захарова назвала проявлением здравомыслия разъяснения ЕК по транзиту грузов в Калининград

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «проявлением реализма и здравомыслия» разъяснения Еврокомиссии по транзиту подпавших под санкции грузов в Калининград через территорию Литвы. Она подчеркнула, что Москва будет «плотно» следить за реализацией обещанных условий, ее слова приводятся в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Это решение, снимающее ограничения для определенной номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, — проявление реализма и здравомыслия. Хотя вопросы по содержанию данного документа у нас остаются, — сказала Захарова.

Накануне ЕК разрешила Москве провозить в Калининград подпавшие под санкции грузы железнодорожными путями при условии контроля со стороны Литвы и категорически запретила использовать для этих целей автобаны. При этом в ЕК отметили, что ЕС и Россия напрямую не обсуждали вопрос отмены «блокады» Калининграда, Литве дополнительные пояснения по теме санкций не направлялись.