Прокуратура предостерегла москвичей от участия в несогласованных акциях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Москвы предупредила жителей столицы об ответственности за призывы и непосредственное участие в несогласованных акциях. Предостережение связано с тем, что соответствующие посты с призывами стали публиковаться в соцсетях, говорится в Telegram-канале ведомства. В надзорном органе подчеркнули, что содеянное может быть расценено как правонарушение, подпадающее под ряд статей КоАП и УК РФ, некоторые из которых предусматривают лишение свободы на несколько лет.

Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы. Прокуратура Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов <...> является наказуемым по действующему административному и уголовному законодательству, — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Позднее россияне создали петицию против проведения в России мобилизации. Она набрала более 123 тысяч подписей спустя несколько часов после соответствующего объявления Путина. В документе говорится, что он будет актуален в период всего проведения специальной военной операции на территории Украины, вплоть до ее полного завершения.