«Продолжает дело нациков»: сенатор о запрете Зеленским русских названий Сенатор Цеков: запрещая любые русские названия на Украине, Зеленский «продолжает дело нациков»

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

Президент Украины Владимир Зеленский «продолжает дело нациков», запрещая в стране любые названия, связанные с Россией и СССР, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, действия киевских властей являются «полнейшим беспамятством».

Полнейшее беспамятство. Он (Зеленский. — NEWS.ru) продолжает дело украинских нациков, работавших все годы независимости Украины над уничтожением всего русского, российского, что было на Украине. Их основной целью было уничтожение русского языка. Другое дело, у них не совсем получалось. Поэтому он продолжает политику украинских нациков и не может остановиться, — подчеркнул Цеков.

Он не исключил, что Зеленский хочет «проявить себя жестким строителем независимой Украины, учитывая, что он не украинец по национальности. Он доказывает своими делами, что он больше украинец, чем самые ярые украинцы на Украине».

Таким образом собеседник прокомментировал принятый на Украине закон о запрете географических названий, связанных с РФ и СССР.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6». По его словам, новое название разорвет исторические связи города с Россией. Он предположил, что позднее Севастополь может быть переименован в Ахтиар, по названию одного из сел в Крыму.