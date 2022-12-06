«Президент уже все сказал»: Песков о «второй волне» мобилизации Песков призвал не обращать внимания на провокационные сообщения о «второй волне» мобилизации

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности «второй волны» мобилизации, указав на большое количество провокационных сообщений, появляющихся в соцсетях. Он призвал ориентироваться на официальные источники информации — главу государства Владимира Путина и Минобороны, передает РИА Новости.

Очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях. И нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что на сообщения об очередной волне мобилизации не нужно обращать внимания.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что на данный момент во второй волне мобилизации нет необходимости. По его словам, любая мобилизация наносит огромный удар по экономике страны, социально-бытовым условиям проживания в ней, а также по имиджу государства. Он отметил, что «все закончено» еще во время проведения частичной мобилизации, когда призвали 300 тысяч человек.