Президент Конго отведал пельменей и муксуна вместе с Путиным Путин за официальным завтраком накормил президента Конго пельменями и муксуном

Фото: kremlin.ru/ Алексей Майшев/«Россия сегодня»

Дени Сассу-Нгессо и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и глава Демократической Республики Конго Дени Сассу-Нгессо продолжают переговоры за официальным завтраком в Кремле, сообщает ТАСС. По данным агентства, глава РФ угостил коллегу традиционными российскими блюдами, в том числе пельменями с перепелкой и лисичками.

Лидеры также отведали крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром, салат из подкопченной форели со щавелем и огурцами, филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом и томленые телячьи щечки в квасе с кремом из пастернака и овощами. На десерт подавали щербет из крыжовника и «Гжель» из козьего сыра и голубики. Из напитков были представлены белое и красное вина «Усадьба Дивноморское».

Дени Сассу-Нгессо на встрече с Путиным заявил, что дружеские отношения между Россией и Конго поддерживались на протяжении 60 лет. Он выразил надежду, что и следующие 60 лет государства будут тесно сотрудничать.

По словам лидера Конго, он и другие члены делегации прибыли в столицу РФ не только для того, чтобы отметить 60-летний юбилей установления дипотношений двух стран. Браззавиль также намерен выйти на новый уровень партнерства с Москвой и заложить основу для прочного сотрудничества.

Путин ранее наградил Дени Сассу-Нгессо орденом Почета «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго». Глава центральноафриканского государства находится в Москве с официальным визитом.