Премьеру Британии посоветовали умерить имперские амбиции Сенатор Цеков: Джонсону пора умерить имперские амбиции

Борис Джонсон / Фото Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону следует умерить свои имперские амбиции, заявил член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков. Так он прокомментировал идею британского политика о создании антироссийского альянса взамен ЕС, сообщает РИА Новости.

Великобритания некогда была великой, сегодня это просто Британия. Их время прошло. Джонсону пора угомониться и умерить свои имперские амбиции, — цитирует агентство сенатора от Республики Крым.

Он добавил, что в случае реализации идеи Джонсона альянс станет сборищем русофобов. Турция, на членство которой надеется британский премьер, «не пойдёт на такую авантюру».

По мнению Цекова, при Джонсоне Великобритания рискует оказаться втянутой в военный конфликт. Чем быстрее британцы избавятся от его правления, тем выше шанс избежать этого.

Ранее сообщалось, что Джонсон показал свой план по созданию нового союза европейских государств вместо ЕС для противостояния России президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его замыслу, членами сообщества, наряду с Британией и Украиной, должны стать балтийские республики, Польша и, возможно, Турция. Их должно объединять недоверие к Брюсселю и ненависть к РФ.