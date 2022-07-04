В Госдуме предложили запретить изъятие ребенка из семьи без решения суда В Госдуму внесут законопроект о праве ребенка на жизнь в родной семье

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале сообщил, что до конца дня в Госдуму будет внесён законопроект, направленный на защиту прав семьи и детей и подготовленный при активном участии общественности. В его рамках предлагается комплекс мер защиты детей при сохранении права ребёнка на родную семью.

По словам Клишаса, защита детей должна быть соразмерна угрозе: изъятие ребенка должно рассматриваться как исключительная мера защиты и применяться только на основании решения суда. Кроме того, в законодательство должен быть включен принцип презумпции добросовестности осуществления родительских прав и принцип обеспечения права ребёнка жить и воспитываться в родной семье.

Надеемся на конструктивный диалог со всеми парламентскими фракциями по данному законопроекту в ходе осенней сессии парламента, — отметил сенатор.

Ранее член Совета Федерации Елена Мизулина вместе с другими сенаторами подготовила поправки к Семейному кодексу, в рамках которых предлагается передать полномочия по изъятию детей из неблагополучных семей от органов опеки полиции. При этом опека сможет лишь сигнализировать МВД об угрозе жизни и здоровью ребёнка. Кроме этого, нововведения предлагают другие виды защиты детей, включая временное изъятие и профилактическую опеку.