В России ввели пошлины на мыло, шампуни и оружие Правительство РФ ввело пошлины в 35% на ряд товаров из недружественных стран до 31 декабря 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России установило пошлины в 35% на ввоз ряда товаров из недружественных стран, в том числе на шампуни, зубную пасту и оружие. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Новые правила действуют до 31 декабря 2023 года.

Утвердить до 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, — говорится в постановлении.

Согласно документу, пошлины распространяются на шампуни, средства для волос и для чистки зубов, средства, используемые до и после бритья, дезодоранты, а также моющие и чистящие средства. Среди оружия и боеприпасов в списке значатся гладкоствольное одноствольное оружие, спортивные, охотничьи винтовки, устройства для пуска сигнальных ракет, пистолеты и револьверы для стрельбы холостыми патронами, пули для пневматического оружия.

В документе указано, что эти товары имеют не уступающие по качеству и ассортименту отечественные аналоги.

Ранее стало известно, что российские производители электронных устройств попросили у правительства ввести пошлины на импортную электронику в размере 5%. Речь идет о телефонах, ноутбуках, серверах, системах хранения данных и другом оборудовании. Также было предложено запретить параллельный импорт устройств, аналоги которых существуют в РФ. Таким образом отечественные производители хотят повысить спрос на собственную продукцию.