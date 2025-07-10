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10 июля 2025 в 16:45

Рябков ответил на угрозы Трампа в отношении БРИКС

Рябков отверг слова Трампа, что БРИКС ведет антиамериканскую политику

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

БРИКС не имеет антиамериканской составляющей, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, разговор с членами объединения языком угроз не даст результата.

БРИКС — это не антиамериканское объединение. <…> Язык угроз, манипуляции <…> — это не тот язык, которым нужно разговаривать с участниками данного объединения, — подчеркнул он.

8 июля Трамп на заседании в Белом доме заявил о введении пошлин на импорт в размере 10% для стран — членов БРИКС. Глава государства назвал политику объединения антиамериканской.

При этом сообщалось, что пошлины американского президента против членов БРИКС не окажут сильного влияния на экономику России, но при этом ударят по самим США. Высокие цены на товары из стран Блока только ускорят производственные достижения РФ.

В свою очередь политолог-американист Константин Блохин высказал мнение, что введение торговых пошлин для стран БРИКС со стороны Трампа направлено на ослабление влияния Китая. По его словам, Россию это затрагивает опосредованно.

Дональд Трамп
Сергей Рябков
БРИКС
пошлины
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