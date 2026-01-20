«Практически война»: в ГД предостерегли Европу от притязаний на Калининград

Угрозы Европы о блокаде Калининграда являются эскалацией, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, подобные высказывания бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса имеют юридическую силу и позволяют РФ предпринимать ответные действия.

Когда о блокаде Калининграда заявляет человек действующий, это уже имеет определенную юридическую силу, которой можно противопоставить определенные действия с нашей стороны. Поэтому для таких заявлений недружественные нам страны используют бывших замминистров, [например Юргелявичуса]. Эти все разговоры о блокаде Калининградской области ведутся давно, но они забывают, что в соответствии с нашей военной доктриной блокада Калининградской области — это практически война. Такие заявления — это очередной виток эскалации. Хочется сказать литовцам: «Не буди лихо, пока оно тихо». Недружественные страны, особенно население, не готовы к такому развитию событий, — высказался Колесник.

Он отметил, что Литва является главным инициатором подобных провокационных заявлений в Евросоюзе. По его словам, недружественные к РФ страны уже предпринимают конкретные шаги по окружению Калининградской области, что создает дополнительные риски.

Блокирование любого субъекта Российской Федерации практически является объявлением войны. Литва — чемпион в Евросоюзе по заявлениям о блокаде Калининградской области. ЕС выбрал страну, которую не жалко, и она делает такие заявления. И есть определенные действия с этим окружением Калининградской области минными полями, противотанковыми надолбами. Литва с Польшей совместно это делают. Уже окружили регион, и в итоге кто-то даже подорвался из их военнослужащих на собственных минах, — резюмировал Колесник.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных дал резкую оценку заявлению Юргелявичуса о возможной блокаде региона. Он процитировал известную фразу из исторического фильма «Александр Невский» на литовском языке. Юргелявичус заявил, что в структурах НАТО якобы существует план по изоляции Калининградской области в случае прямого конфликта с Россией.