Появились кадры церемонии закрытия военных учений «Восток-2022» Минобороны России сообщило о завершении стратегических учений «Восток—2022»

Фото: Министерство обороны РФ

Стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022»

В Приморском крае завершились стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022», сообщили «Известия». По словам заместителя главы ведомства генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова, цели СКШУ достигнуты в полном объеме.

У нас есть четкое понимание того, что нам необходимо делать сегодня и к чему стремиться завтра для надежного обеспечения военной безопасности наших государств. Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме, — сказал Евкуров.

Он отметил, что в ходе учений были отработаны современные формы и способы действий войск, военные смогли убедиться в эффективности и надежности отечественного вооружения и военной техники.

В завершении церемонии закрытия состоялось награждение отличившихся военнослужащих. В ведомстве уточнили, что награды «За отличие в учениях» получили более 900 человек, 142 из них — представители иностранных воинских континентов.

Маневры «Восток-2022» проходили с 1 по 7 сентября. В них участвовали воинские контингенты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Из стран Центральной Азии участие принимают Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Всего, по данным ведомства, в маневрах приняли участие более 50 тысяч бойцов.

6 сентября учения посетили президент России Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Перед этим они провели закрытое совещание вблизи полигона Сергеевский, где и были организованы военные учения.