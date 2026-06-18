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18 июня 2026 в 10:52

«Потуги напрасны»: сенатор об атаке ВСУ на Москву

Сенатор Джабаров: Украине не удастся запугать россиян атаками на Москву

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
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Украина не сможет запугать россиян атаками на Москву, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, в трудные времена граждане России проявляют сплоченность.

Понятно, для чего украинские подразделения наносят удары по объектам Москвы. Эти террористы пытаются раскачать наше общество, вызвать недовольство населения. Но эти потуги напрасны. Когда нам трудно, мы еще сильнее сплочаемся. Я думаю, что рано или поздно украинские нацисты получат достойный ответ за все свои прегрешения. Надо потерпеть и ни в коем случае не стоит поддаваться панике. Все будет нормально. Это не просто слова. Я в этом уверен, — сказал Джабаров.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Киев атакует Москву, чтобы повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. По его мнению, Вооруженные силы Украины применяют не только военные, но и психологические методы, делая столицу России главной целью своих ударов.

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