«Потеря денег и влияния»: Валуев объяснил страх МОК перед Играми дружбы Валуев: МОК боится потерять деньги и влияние из-за Игр дружбы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Валуев

Международный олимпийский комитет хочет задушить Игры дружбы в самом зародыше, так как боится потерять деньги и влияние, сказал NEWS.ru депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев. По его мнению, МОК видит в инициативе некое зарождение альтернативы по принципу Игр доброй воли.

Игры доброй воли прошли впервые в 1986 году в Москве на фоне бойкота Олимпиады со стороны США и СССР. Как отметил Валуев, состязания собирали огромное количество именитых спортсменов вне зависимости от того, к какому блоку они относились — НАТО или Варшавского договора.

Повторения подобной практики для МОК это потеря денег, влияния, ну и авторитета. Авторитет они уже потеряли, остается потерять деньги. За что они очень боятся. Поэтому, конечно, хотят в самом зародыше задавить эту инициативу. Ну у них ничего не получится, — сказал Валуев на площадке мероприятия «Экскурсия со знанием» Российского общества «Знание».

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Олимпиада должна быть соревнованием спортсменов, а не стран, поэтому проводить ее лучше без флагов и гимнов. Тогда, считает она, Олимпиада станет мощным коммерческим мероприятием, где появится много спонсоров. Кроме того, это помогло бы вывести на новый уровень некоторые виды спорта.