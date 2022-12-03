Посольство РФ в США: российская нефть будет и дальше пользоваться спросом Посольство РФ в США: спрос на российскую нефть не упадет даже после введения потолка цен

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Российское посольство в США заявило, что в Москве нет сомнений в спросе на ее нефть на мировых рынках. На это не повлияет введение западными странами ценового потолка, сообщает РИА Новости.

Ни одна из стран теперь не застрахована от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам. Вне зависимости от нынешних «заигрываний» с опасным и нелегитимным инструментом, уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом, — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве считают, что шаги, подобные введению Западом потолка цен, перекраивают «базовые принципы функционирования свободных рынков». Дисбалансы, которые сейчас отмечены на энергоплощадках, явились результатом прежних необдуманных действий Запада, но об этом там не говорят, добавили в дипмиссии.

В очередной раз в западных странах пытаются решить проблемы, которые были созданы ими на пустом месте, уверены дипломаты.

Ранее страны «Группы семи» и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Такое же решение приняли и в Евросоюзе.