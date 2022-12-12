Посол России в Великобритании прокомментировал задержание Михаила Фридмана Посол РФ в Великобритании: Михаил Фридман не обращался в посольство в связи с задержанием

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Михаил Фридман

Бизнесмен Михаил Фридман не обращался в российское посольство по поводу своего предполагаемого задержания, заявил в интервью газете «Известия» посол России в Великобритании Андрей Келин. По его словам, Лондон также не дал ответа на ноту диппредставительства по поводу задержания предпринимателя.

Нет, [Фридман] не обращался [в посольство]. И особенно комментировать тут нечего. <...> Мы обратились с соответствующей нотой в британский МИД. В отличие от некоторых других случаев мы ответа так и не получили, из чего я делаю вывод, что это дело очень сомнительное, — сказал Келин.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что полиция Лондона задержала сооснователя компании «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. По данным агентства, причиной задержания стало подозрение в нарушении возложенных на него санкций. Впоследствии стало известно, что Фридман был отпущен под залог.

До этого британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) отчиталось о задержании неназванного 58-летнего российского бизнесмена, которого подозревают в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью лжесвидетельства. Между тем сам Фридман заявил, что с ним все в порядке и в выходные он встречается с друзьями.