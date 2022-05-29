Посол РФ в Лондоне оценил вероятность применения ядерного оружия на Украине Посол Келин: Россия не собирается применять тактическое ядерное оружие на Украине

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Россия не собирается применять на Украине тактическое ядерное оружие. Об этом в интервью корпорации BBC объявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Выдержки из интервью были показаны вечером 28 мая.

Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной не используется в таких конфликтах совсем. У нас есть строгий перечень условий применения тактического ядерного оружия. В основном речь идет [о ситуациях], когда под угрозой существование государства, — рассказал дипломат.

Келин подчеркнул, что с текущей операцией это не имеет ничего общего.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что Россия может пойти на применение ядерного оружия против США в случае, если Киев начнет обстреливать российские территории реактивными системами залпового огня (РСЗО), которые Украине поставил Вашингтон. По его мнению, если киевский режим ударит американскими РСЗО по российским городам-миллионникам, это будет расцениваться как «существенный ущерб неядерным оружием массового поражения».

Ранее обозреватель Джеймс Поплар в статье, опубликованной The American Thinker, заявил, что администрация Белого дома бездумно обостряет кризис на Украине, из-за чего США может грозить «ядерный Армагеддон». Поставки Киеву оборонительных вооружений превращаются в опасную эскалацию.