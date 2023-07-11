Посол Антонов предупредил о «худшем сценарии» противостояния Росси и НАТО Посол Антонов: ситуация скатывается к худшему сценарию в противостоянии РФ и НАТО

Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Накануне саммита НАТО ситуация в противостоянии России и Североатлантического альянса скатывается к самому неблагоприятному сценарию. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его мнению, атмосфера в информационном поле максимально накалилась, противоположная сторона прикладывает максимальные усилия для подготовки общественного мнения к одобрению «антироссийских решений». Слова дипломата опубликованы в Telegram-канале российского диппредставительства.

Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии Российской Федерации и государств альянса, — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что предпринимаемые Западом меры создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, грозящего серьезными последствиями для международной безопасности.

Ранее Анатолий Антонов заявлял, что уровень американских провокаций «зашкаливает» и приближает человечество к новой мировой войне. Таким образом он отреагировал на решение Белого дома поставить Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной Конвенцией по данному типу оружия.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с решением США о поставках Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов напомнила, что еще недавно американские власти считали их применение военным преступлением.