Посла Бельгии вызвали в МИД России МИД России заявил протест из-за оружия ДРГ ВСУ послу Бельгии в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Посла Бельгии в России вызвали в МИД РФ, где ему выразили решительный протест, сообщает ведомство на своем сайте. Поводом послужили вскрывшиеся факты применения оружия бельгийского производства диверсионно-разведывательными группировками (ДРГ) на территории Белгородской области 22 мая.

Подчеркнуто, что российская сторона неоднократно предупреждала об опасности накачки ВСУ западными вооружениями и техникой, а также их неконтролируемого расползания и попадания в руки террористических формирований, — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали Брюссель не закрывать глаза на «мнoжащиеся cвидетельства поддержки киевским режимом террористов», целью которых становятся мирные люди и гражданская инфраструктура в России.

5 июня Минобороны и разведка Бельгии начала расследовать, использовали ли диверсанты поставленное Украине оружие на территории Белгородской области. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо подчеркнул, что ВСУ получают вооружение только для обороны.