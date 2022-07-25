Попова оценила риски распространения оспы обезьян в России Попова: риски распространения оспы обезьян в России крайне невелики

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Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, единственный случай завоза болезни был купирован и не получил распространения.

Риски распространения [оспы обезьян] в РФ крайне невелики, — сказала Попова.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что состояние здоровья россиянина, который первым в стране заразился оспой обезьян, не вызывает опасений. В ведомстве отметили, что пациент проходит курс лечения в больнице с инфекционным профилем. Медикам удалось предотвратить цепочку заражений благодаря его своевременной изоляции.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Инфекция представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок, отметил он.