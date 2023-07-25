«Попахивает большой войной»: Картаполов высказался об общей мобилизации Картаполов объяснил новые законы о воинской службе подготовкой к «большой войне»

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе заседания заявил, что новые законы о воинском призыве написаны «под большую войну, под общую мобилизацию». Так он объяснил отказ Думы от поправки, которая освобождала от призыва мужчин, имеющих на иждивении ребенка-инвалида, и отцов с тремя несовершеннолетними детьми.

Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов, повторной возможности для них стать героями взятия Верхнего Ларса (пограничный пункт между РФ и Грузией. — NEWS.ru). <...> Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной-то уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого нам оттуда убрать, кого же защитить... Да некого будет потом защищать! — заявил он.

Сегодня, 25 июля, нижняя палата российского парламента приняла поправки в законодательство, предполагающие повышение призывного возраста до 30 лет. Норма вступит в силу с начала 2024 года. Нижняя граница призывного возраста останется прежней — 18 лет.

Первоначально предполагалось, что призывной возраст будет повышаться поэтапно, в течение двух лет. Однако законодатели решили отказаться от этой идеи. Картаполов пояснил, что парламентарии взвесили все за и против и пришли к выводу, что «так будет проще».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не видит причин для резонанса вокруг закона, поскольку срок воинской службы по призыву остается неизменным. Она также предположила, что сенаторы поддержат этот законопроект.