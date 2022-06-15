Помощник Путина рассказал, о чём президент будет говорить на ПМЭФ Ушаков: Путин на ПМЭФ расскажет об экономическом развитии России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме большую часть выступления посвятит задачам экономического развития. По его словам, эти актуальные задачи сейчас стоят перед страной, и будут стоять завтра, сообщает РИА Новости.

Президент посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией, которые будут стоять завтра — задачи по обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей, — подчеркнул помощник президента.

Ранее стало известно, что главное мероприятие предстоящего ПМЭФ с участием Владимира Путина состоится 17 июня, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства прибудет в Петербург на день раньше, 16 июня, чтобы провести совещание по автопрому с участием бизнеса и членов правительства.