Политтехнолог раскрыл значение встречи Путина и Кадырова Макаркин: встреча Путина и Кадырова стала ответом на слухи о болезни главы Чечни

Фото: Kremlin.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова стала косвенным ответом на слухи о болезни руководителю региона, заявил NEWS.ru вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, беседа свидетельствует о доверии российского лидера политику и подтверждает дееспособность последнего.

Во-первых, президент Путин продемонстрировал, что полностью доверяет Кадырову и никаких изменений в Чечне не произойдет. Это очередное ожидаемое подтверждение. <...> Во-вторых, подобным заявлением опровергли слухи о нездоровье Кадырова. Он показал, что вполне здоров и дееспособен, — сказал Макаркин.

Он объяснил, что федеральный центр давно делает ставку на семью Кадыровых. Политтехнолог считает, что встреча президента и главы Чечни вновь подтвердил, что ничего не изменилось, и никакие обстоятельства на это не могут повлиять.

Эти два пункта взаимосвязаны, так как при появлении слухов о нездоровье, сразу появляются мысли о том, кто будет следующим руководителем. Заявление Путина стало ответом на все эти слухи, — отметил эксперт.

Также Макаркин указал на то, что Кадыров — активный участник интернет-культуры, в которой основной элемент визуальный, то есть читается меньше, видится больше. Политтехнолог считает, что все слухи пошли из сети, а подпитало их появление Кадырова в ЦКБ. Вместе с тем эксперт отметил, что подобные сплетни мало интересуют россиян — в основном эта информация обсуждается в политизированном сегменте.

Ранее Путин провел встречу в Кремле с главой Чечни. Какие темы были подняты в ходе разговора, обсуждали ли инцидент с избиением — в материале NEWS.ru.