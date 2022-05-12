Политолог рассказал о пользе Улюкаева для России Политолог Гращенков: Улюкаев может быть полезен России как советник

Алексей Улюкаев / Фото Михаил Почуев/ТАСС

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев после освобождения из колонии может быть полезен России как советник, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Очень вероятно, что навыки бывшего чиновника сейчас придутся кстати, отметил политолог в разговоре c Lenta.ru.

Вполне возможно, что его компетенция сейчас будет востребована, поскольку он был министром экономического развития в момент наибольшей либерализации системы, поэтому хорошо знает, куда и что инвестировалось, по каким схемам, куда и что тратилось. Сейчас назревает некая ревизия происходящего в связи с потерей золотовалютных резервов, каких-то активов и так далее. Если переходить на иные рельсы, Улюкаев может оказаться здесь полезен в качестве помощника или советника, — сказал Гращенков.

Он добавил, что только освободившегося экс-министра вряд ли станут назначать на важные госдолжности, но он сможет сотрудничать с властью через частные фирмы.

Гращенков также напомнил, что Улюкаев до ареста конфликтовал с Минфином и выступал за максимальное инвестирование сверхдоходов в развитие.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По данным суда, министр хотел получить взятку в размере $2 млн за положительное заключение по сделке о приобретении «Роснефтью» акций компании «Башнефть». Государственное обвинение потребовало для Улюкаева 10 лет лишения свободы.

Политолог Константин Калачёв ранее предположил, что Алексей Улюкаев после освобождения из колонии мог бы стать переговорщиком с Западом. При этом Улюкаев способен быть посредником и для предпринимателей, и для властей. Или же он найдёт себе работу в бизнесе, но вряд ли в госструктурах, считает эксперт.