В Москве задержали бизнесмена за контрабанду семи тонн крабов и гребешка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали предпринимателя из Москвы по обвинению в незаконном сбыте морских деликатесов, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, мужчина успел продать более 6,5 тонны краба и около 300 килограммов морского гребешка.

По имеющейся информации, предприниматель сбыл более 6,5 тонны краба, а также около 300 килограммов морского гребешка. Реализация проводилась по фиктивным сопроводительным документам, без прохождения необходимых процедур, — сказала Волк.

Она отметила, что общая стоимость «водных биологических ресурсов», которые полиция изъяла на складе на севере Москвы, около 26 миллионов рублей.

Ранее на Сахалине таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из страны в Нидерланды останков представителей древней фауны — костей мамонта, пещерного медведя и шерстистого носорога возрастом 11 тысяч лет. Факт контрабанды был установлен сотрудниками таможни в Магадане. Предприниматель, занимающийся добычей и продажей предметов палеонтологии на территории Якутии, намеревался нелегально отправить посылку европейскому покупателю.