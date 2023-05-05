«Планы обсуждаются»: Песков о возможной встрече Путина и Пашиняна Песков: планы встречи Путина и Пашиняна обсуждаются, пока не будем забегать вперед

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян, Владимир Путин

Возможность встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на следующей неделе обсуждается, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства отметил, что о возможной встрече объявят по завершении ее проработки, передает РИА Новости.

Пока не будем забегать вперед, определенные планы обсуждаются. По мере того как это обсуждение будет финализировано, мы сделаем соответствующее объявление, — сказал Песков.

Ранее Пашинян сообщил, что на следующей неделе планирует посетить Москву. Армянский премьер анонсировал свой готовящийся визит в российскую столицу во время выступления в Центре трансатлантических отношений в Праге. Пашинян сказал о том, что собирается в Москву, комментируя свою позицию относительно украинского конфликта. Он отметил, что ситуация на Украине «полностью непредсказуема» и нет ни одной аналитической и политологической структуры, которая могла бы предсказать, как обстановка может поменяться через месяц.

26 апреля Путин и Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер подчеркнул важность соблюдения трехсторонних соглашений по Карабаху. В завершение беседы главы государств условились о продолжении контактов.