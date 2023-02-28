Подразделения РЭБ помешали украинским дронам атаковать юг России Минобороны: подразделения РЭБ сорвали атаку украинских беспилотников на юге России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»

Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ подавили украинские беспилотники, поднятые Киевом для атаки на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея, сообщило Минобороны России. Оба дрона потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один из них рухнул в поле, другой, отклонившись от маршрута, упал не нанеся вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры, указали в ведомстве.

28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения БПЛА для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены, — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля глава Адыгеи Марат Кумпилов сообщил в Telegram о падении летательного аппарата в поселке Новом Гиагинского района. Обошлось без жертв и пострадавших, незначительное повреждение, по его словам, получила хозяйственная постройка животноводческой фермы. Глава республики опубликовал кадры обломков летательного аппарата.

Предположительно, в регионе мог упасть советский БПЛА. По неподтвержденным данным, это мог быть беспилотник Ту-141 «Стриж» или Ту-143 «Рейс».

Утром 28 февраля сообщалось также о закрытии аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, предположительно, из-за неопознанного летающего объекта. Все самолеты, выполняющие рейсы через воздушное пространство Ленинградской области, развернули в обратном направлении. Минобороны РФ позднее сообщило, что небо на городом было закрыто из-за тренировки противовоздушной обороны Западной зоны.