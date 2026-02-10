Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 14:48

«Под овечьей шкурой давно не волки»: Захарова о заявлении Макрона

Захарова: власти Франции вызывают ощущение, что они бараны в овечьей шкуре

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Под овечьей шкурой у французской стороны «давно не волки, а тоже бараны», заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона. В эфире телеканала «Россия-24» дипломат обратила внимание на то, что европейский политик постоянно угрожает и хамит РФ, но при этом выдает мандат послу в Москве Николя де Ривьеру, чтобы поддерживать якобы дружеские отношения.

У нас и не только у нас есть специальное выражение для этого — «волк в овечьей шкуре». Правда, у меня такое ощущение, что у них под овечьей шкурой давно не волки, а тоже бараны, учитывая, что они заявляют и что они делают, — сказала Захарова.

Она раскритиковала мандат, выданный французскому послу, который, по ее мнению, призван «отодвигая и разделяя людей в нашей стране на некие группы», продвигать интересы Парижа «под видом дружбы».

Так же не бывает: с одной стороны — санкции, давление, хамство, угрозы, абсолютно деструктивное поведение, а с другой стороны — попытка нащупать, а где же можно все-таки свои интересы под видом, так сказать, дружбы, добра и какого-то миролюбия продвинуть, — подчеркнула дипломат.

Ранее французский президент сообщил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Он отметил, что географическое положение Европы и соседство с Россией — это факт, добавив, что необходимо «структурировать возобновление европейской дискуссии с россиянами», не оказывая давления на Украину, но и не позволяя третьей стороне доминировать в процессе.

Мария Захарова
Россия
Эммануэль Макрон
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киргизии раскрыли причину увольнения зампреда правительства
Стало известно, какие меры может принять РФ при введении ЕС новых санкций
Регистрация в мессенджере MAX стала доступна для жителей еще одной страны
Назван критический изъян системы Starlink
Россиянам предложили новый способ проверить долги у приставов
Мужчина зарезал возлюбленную и еще двух человек в результате пьяной ссоры
Россиян попросили не беспокоиться насчет двукратного роста цен на огурцы
Врач рассказала, как малоподвижный образ жизни разрушает здоровье
Политолог оценил возможность женского бунта на Украине
В Госдуме посоветовали Дурову взять пример с TikTok
Адвокат рассказала, кто внес вклад в принятие моратория на смертную казнь
Депутат обратился к экс-невесте Лепса после видео с ее роскошного праздника
А вот и конец Telegram? Источник: грядет реальная блокировка мессенджера
Появились подробности по делу соучастницы покушения на генерала Алексеева
В Госдуме назвали условия для начала диалога между Европой и Россией
Российские военные разнесли базу дальних дронов ВСУ
Пользователи «ВКонтакте» смогут покупать товары из видео
Политолог назвал неожиданную угрозу режиму Зеленского
Белоусов поздравил военных с освобождением Зализничного
«Под овечьей шкурой давно не волки»: Захарова о заявлении Макрона
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.