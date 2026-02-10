«Под овечьей шкурой давно не волки»: Захарова о заявлении Макрона Захарова: власти Франции вызывают ощущение, что они бараны в овечьей шкуре

Под овечьей шкурой у французской стороны «давно не волки, а тоже бараны», заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона. В эфире телеканала «Россия-24» дипломат обратила внимание на то, что европейский политик постоянно угрожает и хамит РФ, но при этом выдает мандат послу в Москве Николя де Ривьеру, чтобы поддерживать якобы дружеские отношения.

У нас и не только у нас есть специальное выражение для этого — «волк в овечьей шкуре». Правда, у меня такое ощущение, что у них под овечьей шкурой давно не волки, а тоже бараны, учитывая, что они заявляют и что они делают, — сказала Захарова.

Она раскритиковала мандат, выданный французскому послу, который, по ее мнению, призван «отодвигая и разделяя людей в нашей стране на некие группы», продвигать интересы Парижа «под видом дружбы».

Так же не бывает: с одной стороны — санкции, давление, хамство, угрозы, абсолютно деструктивное поведение, а с другой стороны — попытка нащупать, а где же можно все-таки свои интересы под видом, так сказать, дружбы, добра и какого-то миролюбия продвинуть, — подчеркнула дипломат.

Ранее французский президент сообщил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Он отметил, что географическое положение Европы и соседство с Россией — это факт, добавив, что необходимо «структурировать возобновление европейской дискуссии с россиянами», не оказывая давления на Украину, но и не позволяя третьей стороне доминировать в процессе.