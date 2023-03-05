ВСУ готовятся отрезать войска России от Крыма: новости СВО на вечер 5 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

5 марта в Минобороны России сообщили последние новости о ходе специальной военной операции на Украине. В свежей сводке говорится, что за сутки российские войска уничтожили около 540 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, а также ликвидировали командный пункт «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе населенного пункта Марьевка в Запорожской области.

Также в зоне СВО были поражены шесть гаубиц иностранного производства, две американских РЛС AN/TPQ-37, артсистема М777 и установка М109 Paladin и еще 43 единицы вооружений противника. Кроме того, в районе населенных пунктов Авдеевка ДНР и Двуречная Харьковской области были ликвидированы пункты управления украинскими беспилотниками, там же располагались и украинские центры управления РЭБ.

Украинское военное командование тем временем готовится к наступлению на юг Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, бойцы ВСУ рассчитывают выйти к Азовскому морю и оттуда перерезать сухопутный коридор в Крым.

Кроме того, 5 марта бойцы ЧВК «Вагнер» заняли железнодорожную станцию Ступки на севере Артемовска. По данным Народной милиции ДНР, весь прилегающий к станции район находится под контролем российских военнослужащих.

Фото: orchestra_w/t.me Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер»

При этом аналитики из американского Центра изучения войны (ISW) считают, что российские войска не смогут в ближайшее время окружить Артемовск. По их мнению, украинские военные могут начать отступать из Артемовска, а при желании могут удерживать свои позиции. При этом шансы попасть в окружение российских войск у них минимальные, считают эксперты.

В Купянске 5 марта загорелся объект транспортной инфраструктуры, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Какой именно объект получил повреждения, он не уточнил. А глава Климовского района Брянской области Александр Исаев рассказал, что украинские диверсанты стреляли из гранатомета и автоматов по дому, где находилась женщина с детьми. По его словам, жителям дома удалось убежать через окно.

По словам военного обозревателя подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, на Купянском направлении активизировали работу диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Он отметил, что диверсанты пытаются разузнать о расположении российских войск, а также обнаружить слабые места ВС РФ.

Также, по его словам, в ЛНР южнее Кременной может скрываться группа дезертировавших украинских военных ВСУ. Он отметил, что они не ведут никаких боевых действий и обустраивают для себя место проживания.

Фото: МО Украины Военнослужащие ВСУ

По словам командира добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай, российские войска начали применять в зоне СВО мощные планирующие бомбы массой в полторы тонны. В том числе такие бомбы использовались при нанесении ударов по позициям ВСУ в районе Авдеевки.

Кроме того, 5 марта министр обороны России Сергей Шойгу встретился с командующими российских военных группировок в зоне СВО. В рамках совещания они доложили о текущей обстановке, а также обсудили вопрос размещения и снабжения военнослужащих ВС РФ.