Путин подписал закон об объединении ПФР и ФСС Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования

Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), документ опубликован на портале правовой информации. Новая структура будет называться Фонд пенсионного и социального страхования.

Организация заработает с 1 января 2023 года, но переходный период займет до двух лет. После объединения все пособия будут выплачиваться в установленные сроки. В пояснительной записке к законопроекту, в частности, отмечается, что реформа проводится в рамках проекта по созданию социального казначейства. Ожидается, что его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы.

Законопроект о создании Социального фонда был принят Государственной думой в третьем и окончательном чтении. Авторы инициативы считают, что в результате реформы государство получит возможность централизованно управлять социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно. Однако инициированные перемены уже вызвали раскол, причем не только в экспертном сообществе, но и в самом парламенте.