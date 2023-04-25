Пескова спросили о вывозе россиян из Судана Песков: решение об эвакуации россиян из Судана пока не принималось

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Дмитрий Песков

Решение об эвакуации россиян из Судана пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что рассматриваются различные варианты действий, передает РИА Новости. По его словам, Россия очень внимательно следит за ситуацией в африканской стране и поддерживает постоянные контакты со своими представителями.

Рассматриваются самые разные возможности. Пока решение не принималось, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

23 апреля посол России в Судане Андрей Черновол сообщил, что свое желание эвакуироваться из страны подтвердили порядка 140 человек. По словам дипломата, среди желающих уехать не только россияне, но и граждане СНГ и других стран. При этом список соотечественников, включая как простых граждан, так и дипломатов и других сотрудников в Судане, составил порядка 300 человек. Черновол отметил, что в посольстве прорабатывают планы возможной эвакуации, но реализовать их на деле не так просто, поскольку любой выезд из посольства в Хартуме сопряжен с пересечением линии соприкосновения. Дипломат подчеркнул, что это будет «очень рискованным шагом».

С середины апреля в Судане идут боестолкновения между Силами быстрого реагирования генерала Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным суданского Минздрава, число погибших в стране в результате боев достигло 600 человек.