Песков заявил о «скромных поводах для оптимизма» по поводу зерновой сделки

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Дмитрий Медведев

Поводы для оптимизма по возможности продления зерновой сделки выглядят скромно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва заинтересована в соблюдении договоренностей, но не будет действовать против своих интересов.

Мы заинтересованы в том, чтобы условия сделки соблюдались, чтобы были выполнены договоренности, которые были достигнуты давно, еще при активации сделки. Контакты на этот счет продолжаются, большего сказать невозможно. Потому что скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного, — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что новый раунд консультаций по поводу продления договоренностей состоится 5 мая. Кроме того, готовится встреча для обсуждения продовольственной безопасности с участием ООН, но дата ее проведения пока не согласована.

В стране — участнице договора Турции уже усомнились в перспективах продления соглашений. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что никаких стопроцентных гарантий по продлению зерновой сделки сейчас нет. По его словам, основная проблема кроется в том, что западные страны ограничили России ряд операций, а также отказались соблюдать ее требования предыдущих договоренностей.