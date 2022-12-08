Песков: вылет Путина из Внуково-2 и прилет Бута произойдут в разное время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вылет президента России Владимира Путина в Бишкек, где он примет участие в саммите ЕАЭС, из Внуково-2 и прилет вызволенного из американской тюрьмы россиянина Виктора Бута в этот аэропорт произойдут в разное время, передает ТАСС. Журналисты спросили у Пескова, может ли глава государства пересечься с Бутом в аэропорту или его сегодняшний вылет и прилет Бута произойдут в разное время.

В разное, — ответил Песков.

Визит российского лидера в Бишкек запланирован на 9 декабря.

8 декабря после длительных переговоров США и России Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована за контрабанду наркотиках. В МИД России сообщили, что обмен Грайнер на Бута произошел в аэропорту Абу-Даби. Самолет с бизнесменом приземлится во Внуково-2.

Бут находился под стражей в США с 2008 года, он был арестован в Таиланде по запросу США. Его осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин своей вины не признал.