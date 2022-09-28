Песков: США могут стать стороной конфликта на Украине Песков: США все глубже погружаются в конфликт на Украине и могут стать его стороной

Фото: Elizabeth MacPherson/U.S. Army

США все глубже погружаются в конфликт на Украине и приближаются к тому, чтобы стать его стороной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о допустимости ударов ВСУ западным оружием по тем регионам, где прошли референдумы о вхождении в состав России, передает ТАСС.

Все больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт, все больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно опасно, — сказал Песков.

Он добавил, что Москва негативно относится к словам главы Госдепартамента по поводу того, что ВСУ могут применять полученное от США оружие для обстрелов регионов, где прошли референдумы.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон, разрешая наносить удары западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям Украины, подходит к опасной грани. Эти шаги значительно ограничивают дипломатические усилия по поиску путей мирного урегулирования конфликта. По словам посла, коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России