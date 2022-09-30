Песков: спецоперация продолжится при нежелании Киева вести переговоры Песков: Москва делает акцент на продолжении спецоперации при нежелании Киева вести переговоры

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва делает акцент на продолжении специальной военной операции в условиях нежелания Киева вести какие-либо переговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев исчез с переговорного трека, а требования Москвы остались прежними, как и цели спецоперации.

В условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, акцент делается на продолжении специальной военной операции, — сказал представитель Кремля.

29 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил последнего дать шанс переговорам с Украиной и заверил, что Анкара может стать посредником в решении конфликта. О желании возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной сообщил и бывший президент США Дональд Трамп, выразив уверенность в том, что обе стороны хотят мира. Однако ни Россия, ни Украина на инициативу Трампа не ответили.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что переговоры с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.