Песков: Сербия не обращалась к России за помощью из-за ситуации с Косово

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич не обращался к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью из-за ситуации с Косово, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов и выполнение всех обязательств со стороны Белграда и Приштины, передает ТАСС.

Мы выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены, чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты, в соответствии со всеми документами, — сказал Песков.

Главное для РФ — обеспечить интересы сербов, также Москва поддерживает усилия сторон мирного характера и урегулирование дипломатическими путями, отметил он.

10 декабря на севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады из-за задержания властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.

11 декабря спецназ полиции Косово силой взял объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе на севере края. По данным СМИ, вооруженные повстанцы с бронетехникой выгнали из здания охранника, сорвали флаги Сербии и временно там разместились.

В свою очередь премьер-министр Косово Альбин Курти, посетив базу спецназа полиции на севере республики, обвинил Вучича в разжигании военного конфликта. В своем Twitter-аккаунте он написал, что власти Косово стремятся к диалогу и миру, а не конфликту и вражде. По словам Курти, республика будет решительно защищать свою территорию.