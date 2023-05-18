Песков: Россия открыта для любых конструктивных предложений по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия готова рассмотреть любые конструктивные предложения по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал украинскую проблематику во время недавнего телефонного разговора с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой, передает ТАСС.

Мы уже говорили, что мы с большим вниманием готовы выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине, — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, президент ЮАР сообщил Путину, что Африка считает необходимым «заявить свой голос в международных усилиях» по урегулированию «известной ситуации» на Украине. Пресс-секретарь рассказал, что группа африканских стран направит делегацию в Москву. Визит запланирован до саммита Россия — Африка. Его точные сроки согласуют по дипломатическим каналам.

Ранее Рамафоса сообщил, что Москва и Киев согласились принять у себя миссию лидеров стран Африки по мирной инициативе. Он рассказал, что обратился с таким предложением к Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому от лица ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта.