Песков: Россия еще не задействовала «несоизмеримый» потенциал на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия еще не задействовала свой «несоизмеримый потенциал» в спецоперации на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее высказывание президента Владимира Путина о том, что Москва «еще ничего не начинала всерьез». Песков подчеркнул, что Россия задействовала лишь его незначительную часть, передает РИА Новости.

Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции, — сказал Песков.

По его словам, подобные заявления «западников» абсурдны и только «добавляют горя» украинскому народу.

Ранее Путин на встрече с руководителями думских фракций заявил, что «Россия всерьез еще ничего не начинала» на Украине. По его словам, западные страны должны были понять, что проиграли с самого начала спецоперации.