Песков рассказал, планирует ли Путин говорить с Байденом Песков: контактов Путина и Байдена в ближайшее время не ожидается

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не собирается общаться со своим американским коллегой Джо Байденом, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, с момента ввода российских войск на территорию Украины Путин и Байден так ни разу и не контактировали друг с другом.

Нет, мы с вами слышали первую реакцию на это решение со стороны господина Столтенберга, первую реакцию со стороны господина Блинкена. Никаких контактов пока не планируется. <...> У Путина не было контактов с Байденом после начала спецоперации, — сказал Песков.

Ранее Байден заявил, что общался с Путиным и предупреждал его о возможности вхождения Финляндии в состав НАТО, однако не знал, что Швеция также решит вступить в Альянс. При этом американский лидер подтвердил гарантии безопасности своим союзникам.

Президент США пообещал 21 февраля обратиться к жителям России и Украины. При этом Путин не будет лично наблюдать за выступлением Байдена, а получит тезисы письменном виде.