Песков рассказал об охране Путина после сообщений о вербовке боевиков

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Кортеж президента РФ Владимира Путина

Уровень публичности президента России Владимира Путина не будет снижен из-за информации о вербовке американцами боевиков в РФ, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, безопасность президента обеспечена должным образом, передает ТАСС.

Никакого снижения публичности не планируется. И безопасность президента, безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей, — заявил Песков.

До этого Служба внешней разведки России сообщала, что США ведут активную вербовку боевиков для терактов в РФ и странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии. Как утверждает разведка, в январе были отобраны 60 террористов с опытом боевых действий на Ближнем Востоке.

В конце 2022 года жителя Волгоградской области приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за финансирование организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).