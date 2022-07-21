Песков рассказал о возможностях диалога между Москвой и Киевом Песков: Москва не закрыла дверь для переговоров с Киевом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

В настоящее время возможности для диалога между Москвой и Киевом по-прежнему сохраняются. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, ни президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров не говорили о закрытии этой двери.

Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров, — сказал Песков.

Ранее Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что в сложившейся ситуации мирные переговоры между Россией и Украиной не имеют никакого смысла. По мнению главы отечественной дипломатии, весенние переговоры «выявили отсутствие у украинской стороны желание что-либо серьезно обсуждать».

Владимир Путин в ходе визита в Тегеран также подчеркнул, что киевские власти, по его мнению, отказались от исполнения соглашений, которые почти были достигнуты.