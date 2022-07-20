Путин оценил вероятность своей встречи с Зеленским Путин: Россия не видит у Киева желания выполнять достигнутые договорённости

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Украина отказалась выполнять договорённости, достигнутые на переговорах в Стамбуле. Также она не хочет делать этого и сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, оценивая вероятность встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Слова главы российского государства приводит РИА Новости.

Путин отметил, что для создания условий для переговоров российские войска отошли из центра Украины, от Киева. При этом, по его словам, руководство государства отказалось от выполнения соглашний, которые практически были достигнуты.

Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет, — сказал Путин.

Ранее Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом положительно оценил усилия Анкары для решения проблемы с вывозом украинского зерна из черноморских портов. При этом глава государства отметил, что не все вопросы по этой теме решены, но переговоры сдвинулись с мертвой точки. Путин также поблагодарил Эрдогана за посредничество в предоставлении площадки для переговоров