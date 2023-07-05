В Кремле ответили на вопрос о кадровых перестановках Песков: Путин и Мишустин на ночной встрече не обсуждали кадровые вопросы

Фото: kremlin.ru

Встреча с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на ночной встрече президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным работу кабмина и ситуацию в новых регионах страны, однако кадровые вопросы не затрагивались. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь шла о вопросах, касающихся «ежедневной жизни страны».

Вопросы функционирования кабинета министров, — это вопросы, которые касаются ежедневной жизни нашей страны. Естественно, это работа и в новых регионах и все то, о чем идет речь на многих совещаниях, — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль далеко не каждый раз показывает эти встречи, однако Путин и Мишустин поддерживают постоянный диалог. По словам Пескова, чаще всего это происходит по телефону, реже — во время очных встреч.

По словам представителя Кремля, Мишустин доложил президенту о достаточно благоприятных макроэкономических тенденциях, а также представил новые данные по темпам развития и инфляции. Песков отметил, что эта информация «впечатляет в нынешней ситуации и вселяет оптимизм».

В мае Путин объединил управления Кремля по вопросам кадров и противодействия коррупции, подписав указ о назначении Максима Травникова главой единой структуры. Прежде он возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров.