Песков рассказал, что мешает реализации мирного плана Пекина Песков: план Пекина не поставлен на паузу, но ряд его положений пока нереализуем из-за Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

План Пекина по урегулированию конфликта на Украине не поставлен на паузу, однако ряд его положений на текущий момент нереализуем, поскольку Украина не может ослушаться своих западных кураторов и командиров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля указал, что те, кто руководит Киевом, находятся отнюдь не на Украине.

Он не то чтобы поставлен на паузу. Там есть определенные положения, которые не реализуемы в настоящий момент, в связи с невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов и своих командиров. А эти командиры они, как мы знаем, сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась, — заявил он.

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые из пунктов мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы. Они будут использованы, когда Киев и Запад будут готовы к диалогу.