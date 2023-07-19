Песков: Путину доложили о пожаре на крымском военном полигоне

Фото: Елена Гриценко/ТАСС

Президент России Владимир Путин получил доклад о пожаре на военном полигоне, расположенном в Крыму, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для разрешения сложившейся ситуации. Песков высоко оценил действия главы республики Сергея Аксенова, оперативно отреагировавшего на пожар, передает РИА Новости.

Разумеется, все докладывается президенту, — заявил Песков, отвечая на вопрос об осведомленности Путина о возгорании на полигоне.

Аксенов ранее подробно прокомментировал ситуацию на полигоне. По его словам, причины возгорания будут установлены следственными органами, пострадавших в результате инцидента нет. В целях обеспечения безопасности власти региона эвакуировали жителей четырех населенных пунктов, расположенных неподалеку от горящего объекта. Их доставят в пункты временного размещения и обеспечат всем необходимым.

В связи с пожаром на полигоне была перекрыта трасса «Таврида». Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко рекомендовал водителям проезжать через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Железная дорога и паромная переправа работают в штатном режиме.