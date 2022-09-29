Песков: Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проведет 29 сентября оперативное совещание с Совбезом России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, также не исключены несколько международных телефонных разговоров.

Состоится совещание органов безопасности и разведслужбы государств СНГ. После этого [пройдет] оперативное совещание Совбеза, — заявил Песков.

Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности состоялось 23 сентября и было посвящено организации работы по нравственному и патриотическому воспитанию в системе высшей школы и системе просвещения в целом.

Ранее стало известно, что учащиеся старших классов будут изучать на уроках истории военную операцию РФ на Украине. В Рособрнадзоре отметили, что вопросы об СВО появятся в ЕГЭ после того, как будут внесены изменения в рабочие программы и учебники по дисциплине.

Кроме того, сообщалось, что Министерство просвещения России готово обсуждать расширение и дополнение курса начальной военной подготовки в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, начальная военная подготовка «формировала патриотическое воспитание», а также «мировоззрение школьников». Сейчас на это направлены уроки в рамках курса «Разговоры о важном», который появился в этом году.