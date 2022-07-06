Песков прокомментировал возможный визит папы римского в Россию Песков: в Кремле не готовятся к визиту папы римского

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Предметных контактов по возможному визиту папы римского Франциска в Россию пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, визиту на высшем уровне должна предшествовать соответствующая подготовка.

Пока, насколько я знаю, каких-то предметных контактов на этот счет не было, — сказал представитель Кремля.

4 июля папа римский Франциск заявил, что хотел бы побывать с официальными поездками в Москве и Киеве уже в ближайшее время. По его словам, он собирается сделать это через некоторое время после посещения Канады, куда понтифик отправится с 24 по 30 июля. По данным Reuters, визит главы католической церкви может быть назначен на сентябрь.

Ранее понтифик указывал, что действительно хотел бы побывать на Украине, но отмечал, что сначала ему нужно дождаться подходящего момента. По его словам, для начала он хочет встретиться с представителями украинских властей, чтобы поговорить с ними и понять, возможна ли такая поездка в целом.