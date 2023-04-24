Запад будет предпринимать усиленные попытки вмешаться в президентские выборы в России 2024 году, завил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, давление будет кратно увеличено из-за проведения специальной военной операции, передает ТАСС.

Выборы состоятся, к ним пойдет подготовка. А то, что так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз, и в условиях СВО, и [условиях] нынешней международной обстановки, это давление и эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться, здесь сомнений ничто не вызывает, — сказал Песков.