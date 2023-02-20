Путин огласит послание Федеральному собранию в окружении бойцов СВО Песков: послание Путина Федеральному собранию пройдет при участии ветеранов СВО

Фото: kremlin.ru

На мероприятие по случаю оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию приглашены участники военной операции на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что иностранных коллег в этом году решено было не звать, передает ТАСС.

Иностранные гости не приглашались. <...> Cостав участников этого мероприятия достаточно традиционный: значительная часть гостей — это депутаты и сенаторы. Будут там и участники специальной военной операции, — сказал Песков.

Послание Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля. Выступление президента должно было состояться еще в 2022 году, однако глава государства так и не огласил послание. На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.

Накануне представитель Кремля уже говорил, что большая часть послания Путина Федеральному собранию будет посвящена темам, связанным с проведением военной операции на Украине. По его словам, глава государства также даст оценку международной ситуации.