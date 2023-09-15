Песков ответил на вопрос о награждении пилотов Airbus A320, севшего в поле Песков заявил, что пока не знает о награждении пилотов севшего в поле A320

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не знает о награждении пилотов «Уральских авиалиний», которые посадили в поле Airbus A320. Он отметил, что ему нечего сказать на этот счет, передает РИА Новости.

Нет, пока мне ничего не известно на этот счет, ничего не могу сказать, — сказал Песков.

Утром 12 сентября пассажирский лайнер Airbus «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Самолет летел из Сочи в Омск, на его борту находилось 167 человек, включая 23 ребенка и 6 членов экипажа.

По данным Минздрава, в результате экстренной посадки пострадали пятеро человек. Во время приземления самолета были повреждены все стойки шасси и одно крыло. Людей эвакуировали и разместили в районном Доме культуры.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что при подлете к Омску на борту Airbus A320 произошел отказ гидросистемы. Из-за этого пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.

При этом один из пилотов Сергей Белов рассказал, что экстренная посадка самолета была связана с нехваткой топлива. По его словам, у лайнера могли отказать двигатели, тогда посадить воздушное судно без последствий было бы сложнее.